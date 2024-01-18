Пентагон заявил, что не знает дату возвращения Остина к очной работе

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх также не смогла обозначить, когда министр обороны США сможет появиться в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин все еще работает удаленно, какой-либо даты, когда он вернется к очной работе, в ведомстве пока нет. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"У меня нет конкретной даты, когда он вернется в Пентагон. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и я уверена, что он хочет вернуться как можно скорее", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Представитель оборонного ведомства также не смогла обозначить, когда Остин сможет появиться в Конгрессе США, чтобы ответить на вопросы, которые есть у законодателей в связи с его госпитализацией. "Мы всегда на связи с нашими партнерами в Конгрессе <...>. Однако в настоящий момент мне нечего сообщить касательно каких-либо планов", - сказала Сингх.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. 15 января пресс-служба Пентагона информировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства в свою очередь сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации министра обороны США в январе.