Минюст США выявил многочисленные ошибки в реакции властей на стрельбу в школе штата Техас

Основная ошибка сотрудников полиции заключалась в том, что они в силу неверной оценки обстоятельств инцидента не воспользовались имеющимися у них ресурсами, чтобы немедленно попасть внутрь учебного заведения и устранить угрозу, говорится в докладе ведомства

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Проверка Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры, выявила многочисленные ошибки в реагировании правоохранительных органов и местных властей на стрельбу в начальной школе в городке Ювалд (штат Техас) в мае 2022 года, в результате которой погиб 21 человек. Соответствующие данные приводятся в опубликованном в четверг докладе.

Как отмечается в заявлении министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда, по результатам проверки действия полиции и местных властей после поступления сообщений о стрельбе в начальной школе можно охарактеризовать как провальные. "В результате ошибок в руководстве, подготовке и проводимой политике 33 ученика и трое их учителей, многие из которых были застрелены, оказались более чем на час заперты в одном помещении со стрелком в то время, как сотрудники правоохранительных органов находились снаружи", - отмечается в документе.

Из доклада следует, что правоохранители допустили "многочисленные ошибки" при реагировании на инцидент со стрельбой. Основная ошибка сотрудников полиции заключалась в том, что они в силу неверной оценки обстоятельств инцидента "не воспользовались имеющимися у них ресурсами и оборудованием, чтобы немедленно попасть внутрь и устранить угрозу". Это привело к тому, что "с момента прибытия правоохранителей на место происшествия до момента убийства стрелка прошло 77 минут".

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что помощники ознакомили его с выводами, изложенными в обнародованном в четверг докладе. Как отмечается в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома, американский лидер заявил о необходимости ввести запрет на штурмовые вооружения и магазины повышенной вместимости, а также ввести проверки биографических данных при всех продажах оружия.

Стрельба в начальной школе в Ювалде произошла 24 мая 2022 года. Огонь открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос, действовавший в одиночку. Злоумышленника застрелили прибывшие на место происшествия полицейские. В результате стрельбы погиб 21 человек, в том числе 19 детей.