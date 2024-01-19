Представитель хуситов пообещал безопасный проход судам РФ и Китая по Красному морю

Член политбюро "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити подчеркнул, что свободное судоходство играет значительную роль для Йемена

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Член политбюро "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заверил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает.

"Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает, - сказал он в интервью газете "Известия". - Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.