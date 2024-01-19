Конгресс США утвердил проект финансирования ведомств страны до начала марта

В поддержку инициативы высказались 314 законодателей, против выступили 108

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США утвердила инициативу, предусматривающую продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. Заседание транслировалось на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

В поддержку инициативы высказались 314 законодателей, против выступили 108. Для утверждения законопроекта требовалось две трети голосов законодателей, таким образом инициатива утверждена.

Ранее проект поддержал Сенат Конгресса. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Одобрить инициативу необходимо до 19 января, когда истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

17 ноября прошлого года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. В тексте опубликованного нового законопроекта, предусматривающего дальнейшее выделение средств на работу правительственных структур США, также не упоминается содействие этим двум странам.

Предыдущая инициатива предусматривает продолжение финансирования перечисленных правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года, а остальных - до 2 февраля 2024 года, если не будут утверждены новые договоренности.