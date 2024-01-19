Стороны по итогам переговоров в итальянском МИД подписали 16 меморандумов о намерениях, сообщает агентство ANSA

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Италия видит в Казахстане ключевого партнера и намерена наращивать сотрудничество в разных сферах. Об этом написала в соцсети Х (ранее Twitter) итальянский премьер-министр Джорджа Мелони после встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, находящимся с первым официальным визитом в Италии.

"Визит президента Казахстана подтверждает стратегическое значение наших отношений. Подписание важных протоколов и соглашений в разных стратегических секторах свидетельствует о желании укреплять наше партнерство и сотрудничество с Казахстаном и с Центральной Азией в целом", - написала премьер.

Как уточняет агентство ANSA, по итогам переговоров и двустороннего бизнес-форума, состоявшегося в МИД Италии, было подписано 16 меморандумов о намерениях, 12 из которых коммерческого характера в области финансов, инвестиций, энергетики, в том числе с использованием возобновляемых источников. В мероприятии приняли участие ведущие итальянские профильные объединения и компании, включая энергетическую Eni и военно-промышленную Leonardo. В числе прочего Saipem планирует инвестировать в Казахстане в развитие возобновляемой энергетики, способствуя декарбонизации за счет привнесения новых технологий. Токаев со своей стороны выразил готовность поставлять в Италию стратегически важные ресурсы. Стороны также договорились об укреплении сотрудничества между компаниями двух стран.

Казахстан представляет для экспорта Италии перспективный быстрорастущий рынок. В первые десять месяцев 2023 года итальянский экспорт вырос более чем на 30%, отмечает агентство ANSA. Ведущие позиции сохраняет модная индустрия.