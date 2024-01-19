Посол РФ ожидает, что Южная Корея первой вернется в число дружественных стран

Георгий Зиновьев также выразил надежду, что Сеул не пополнит ряды "убежденных противников" России

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Россия приветствовала бы возвращение Республики Корея в ряды дружественных стран одной из первых среди иностранных государств. Об этом заявил новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в ходе беседы с российскими журналистами.

Он выразил надежду, что Сеул не пополнит ряды "убежденных противников" России, и счел маловероятной посредническую роль Республики Корея в конфликте РФ и Запада, поскольку это "не нужно самому" лагерю евро-атлантических государств. По его словам, Запад, если бы хотел, мог бы воспользоваться прямыми контактами с РФ.

"Для нас было бы достаточно, чтобы Корея осталась в том качестве, в котором мы ее воспринимаем: наиболее дружественной среди недружественных стран, а в перспективе стала бы первой или в числе первых среди недружественных стран, которые бы вернулись в ряды дружественных", - пояснил он.

После начала специальной военной операции на Украине Республика Корея ввела санкции против России. В ответ Москва добавила Сеул в список недружественных стран.