Посол РФ: Южная Корея не желает поражения и падения России в отличие от Запада

Георгий Зиновьев подчеркнул, что в Москве считают южнокорейскую сторону "одной из самых дружественных среди недружественных стран"

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Южная Корея не желает стратегического поражения России в специальной военной операции, поскольку в Сеуле не потеряли связи с реальностью. С такой оценкой выступил новый посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев в ходе беседы с российскими журналистами.

"Есть существенная разница между нашими недоброжелателями на Западе и тем, как расценивают происходящее в Республике Корея. На мой взгляд, Республика Корея не желает поражения России, не хочет видеть Россию дестабилизированной, не жаждет "смены режима", не жаждет превращения России в марионетку Запада и банановую республику", - пояснил он. Именно это является одним из факторов того, что в Москве считают южнокорейскую сторону "одной из самых дружественных среди недружественных стран".

По его словам, сохранение России в списке ведущих мировых держав в качестве "сильного и дружественного соседа Корейского полуострова" будет благоприятным для Сеула. "Здесь, как мне кажется, не хотели бы увидеть поражения России в отличие от [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля, может быть, потому что здесь люди не утратили связь с реальной жизнью. И прекрасно понимают, что никакого поражения не будет, а будет нечто прямо противоположное", - подчеркнул он. И к этой перспективе нужно готовиться и политически, и экономически, заключил Зиновьев.