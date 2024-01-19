Центральное командование ВС США подтвердило нанесение хуситами удара по судну Chem Ranger

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Информация о повреждениях и раненых не приводится

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. США подтвердили, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом сообщило в четверг Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"18 января хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger", - говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в X (ранее Twitter).

Информации о повреждениях и раненых не поступало.

В заявлении отмечается, что ракеты, выпущенные хуситами, "упали в воду рядом с судном". Это уже третье нападение хуситов на коммерческое судно за три дня, указывает CENTCOM.

Ранее об ударе сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно. Он также отметил, что атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам "Ансар Аллах" на территории Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года мятежники атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.