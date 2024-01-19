Си Цзиньпин поставил цели обеспечения финансовой мощи КНР

Глава Китая также потребовал ускорить построение современной финансовой системы с китайской спецификой, пишет газета "Жэньминь жибао"

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин определил стратегические задачи обеспечения финансовой мощи страны. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао", комментируя выступление китайского лидера на состоявшейся в Пекине конференции по содействию качественному финансовому развитию Китая.

"Финансовая мощь должна основываться на прочном экономическом фундаменте, обладать ведущей мировой экономической мощью, научно-технической мощью и всеобъемлющей национальной мощью", - цитирует издание слова главы Китая. В то же время, продолжил он, страна должна обладать ключевыми финансовыми элементами: у нее должны быть сильные валюта, центральный банк, финансовое устройство, международный финансовый центр, финансовый надзор и команда финансовых кадров.

Глава государства и правящей партии потребовал "ускорить построение современной финансовой системы с китайской спецификой".

"В настоящее время наша страна стала важной мировой финансовой державой с крупнейшей в мире банковской системой, вторым по величине рынком страхования, акций и облигаций и крупнейшими в мире валютными резервами", - говорится в материале.

В заключении "Жэньминь жибао" призывает более тесно объединиться вокруг ЦК КПК с Си Цзиньпином в качестве ядра, полностью реализовать идею генерального секретаря о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, способствуя с помощью качественного финансового развития строительству могущественной страны и делу национального возрождения.