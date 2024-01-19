КНДР испытала подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23"

Испытание проведено в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи, передает ЦТАК

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Власти КНДР испытали подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"С 15 января в течение трех дней американский атомный авианосец Carl Vinson, крейсер Princeton, оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС отрядов [Сил] самообороны Японии и ВМС Республики Корея вновь проводили объединенные военно-морские учения на море вокруг острова Чеджу, - говорится в сообщении ЦТАК. - В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Восточного моря (Японского моря - прим. ТАСС) важное испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке".

В нем также подчеркивается, что подводная ядерная ответная готовность армии КНДР совершенствуется, в связи с чем "продолжатся различные ответные действия над морем и под водой в целях сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников".

24 марта 2023 года радио "Голос Кореи" сообщило, что КНДР с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать радиоактивное цунами. Отмечалось, что "это секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения". Его миссия заключается в том, чтобы "секретно проплыть под водой и произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва для разрушения и уничтожения группировки кораблей и порта противника".