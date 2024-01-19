В оперативных службах сообщили, что ВСУ сделали укрепрайоны из городов Харьковской области

На территории региона также активно идут мобилизационные мероприятия

ТАСС, 19 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из городов Харьковской области, где до сих пор проживает большое количество мирного населения, укрепленные районы. Также в регионе активно идут мобилизационные мероприятия, особенно в селах, сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

"Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны. Уверены, что та же ситуация ждет и другие населенные пункты, где сейчас проходит так называемая эвакуация населения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ситуация в области напряженная. По информации жителей одконтрольных ВСУ территорий кроме принудительной эвакуации активно идут мобилизационные мероприятия. По словам собеседника агентства, мужчин, в основном в селах, хватают улицах, ничего не объясняя и не оповещая родственников.

В среду источник ТАСС сообщил, что больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными военнослужащими ВСУ, что вызвано большими потерями Украины на купянском направлении.