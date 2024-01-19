Никки Хейли в случае победе на выборах пообещала помиловать Трампа

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии уверена, что "это исцелит страну"

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что ради единства страны помилует бывшего американского лидера Дональда Трампа, если победит на выборах в ноябре 2024 года.

"Мне кажется, последнее, что нам нужно, так это 80-летний президент (Трампу 77 лет - прим. ТАСС), сидящий в тюрьме. Это только еще больше разделит нашу страну. Речь не том, виновен он или нет, речь о том, как нам объединять страну. И я намерена сделать так, чтобы все это разделение, весь этот хаос исчезли. Я считаю, что его помилование поспособствует этому. Думаю, это исцелит страну", - сказала она, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию мероприятия ведет телеканал CNN.

В отношении Трампа ведется несколько судебных разбирательств, в том числе о штурме Капитолия. 6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Выдвижение обвинений и даже признание виновным и заключение под стражу не помешают Трампу участвовать в президентских выборах в 2024 году. Конституция США не содержит требований на этот счет. Однако в истории США не было прецедентов с избранием на высший государственный пост обвиняемого или осужденного претендента.

Выдвижение обвинений может сыграть даже положительную роль в президентской кампании Трампа, поскольку его сторонники считают обвинения политическими. В то же время Трампу приходится тратить значительные средства на свою защиту в суде, в том числе из избирательного фонда. Сам он уже жаловался на эту ситуацию, расценивая ее как вмешательство в выборы.