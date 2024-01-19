МИД Палестины осудил призывы официальных лиц Израиля к убийству палестинцев

Ведомство также выразило обеспокоенность ситуацией в лагерях беженцев Тулькарм и Нур-Шамс на Западном берегу Иордана

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины решительно осудило повторяющиеся со стороны высокопоставленных израильских правительственных чиновников высказывания, поощряющие убийство большего числа палестинцев под безосновательными предлогами. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Как отметили в палестинском МИД, "экстремистский и фашистский" министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в своих "подстрекательских и расистских заявлениях среди солдат оккупационной армии и экстремистских фанатиков-поселенцев подтверждает поддержку расстрела любого палестинца, даже если жизни солдат ничего не угрожает". "Бен-Гвир пытается демонизировать всех палестинцев, обращаясь с ними как с террористами, поддерживая внесудебные казни и массовые убийства, практикуемые оккупационной армией в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим", - говорится в заявлении МИД Палестины.

Ведомство также выразило тревогу за ситуацию в лагерях беженцев Тулькарм и Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, которые уже несколько суток подвергаются рейдам израильских военных, назвав их "жестоким повторением тотального разрушения и нападений на гражданских лиц, включая детей, женщин, машины скорой помощи, медицинские бригады и медицинские центры, аналогичным израильской агрессии против Газы". "Это происходит на фоне новых массовых убийств в секторе Газа, разрушения целых жилых кварталов, пыток мирных жителей и принуждения их к перемещению, ужесточения коллективных наказаний", - указали в министерстве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.