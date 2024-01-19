Токаев предложил расширить участие военнослужащих Казахстана в миротворческих миссиях ООН

Речь идет о миссиях в рамках главы 7 Устава организации на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил расширить участие военнослужащих республики в миротворческих миссиях ООН. Об этом сообщил на совместном заседании палат казахстанского парламента министр обороны Руслан Жаксылыков.

"В целях закрепления позиции Казахстана в рамках миротворческой деятельности ООН считаю целесообразным и предлагаю продолжить поэтапное расширение географии участия Вооруженных сил Республики Казахстан в миротворческих миссиях в рамках главы 7 Устава ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее (спорная территория, расположенная на границе Судана и Южного Судана - прим. ТАСС)", - зачитал Жаксылыков предложение главы государства.