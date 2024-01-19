Израильская армия сообщила о гибели еще одного солдата в секторе Газа

По данным газеты The Jerusalem Post, он стал 194-м военнослужащим ЦАХАЛ, умершим в ходе сухопутной операции против ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о потере еще одного военнослужащего в результате боевых действий в сектора Газа, пишет издание The Jerusalem Post.

По его данным, солдат бригады "Гивати" 20-летний сержант Ори Герби скончался от ран, полученных в ходе боев на юге сектора Газа. Он стал 194-м военнослужащим ЦАХАЛ, погибшим в ходе сухопутной операции против радикальной группировки ХАМАС. Общее число павших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта, по данным армейской пресс-службы, составило уже 530.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.