Глава оппозиции Южной Кореи призвал Ким Чен Ына не подрывать наследие отца и деда

Ли Чжэ Мён отметил, что и Сеулу не следует вести политику по принципу "сила в ответ на силу", "око за око"

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён призвал лидера КНДР Ким Чен Ына не подрывать результаты усилий своих деда и отца - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

По словам политика, мир на Корейском полуострове "напрямую связан с экономикой и жизнью народа". "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен немедленно остановить ракетные провокации и положить конец враждебным акциям. Он также должен приложить усилия, чтобы не размывать, не подрывать [результаты] усилий своих предшественников - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира", - сказал Ли Чжэ Мён, слова которого передало агентство Yonhap.

Председатель партии добавил, что и Сеулу не следует вести политику по принципу "сила в ответ на силу", "око за око". По его мнению, не стоит рисковать миром на полуострове ради того, чтобы "преподать Северной Корее урок".

На декабрьском пленуме руководитель народной республики заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". В январе он предложил конституционно закрепить за Южной Кореей статус "главного врага".

Среди прочего Ким Чен Ын предложил демонтировать "Монумент трех хартий объединения Родины" в Пхеньяне в рамках кампании по отказу от идеи объединения Корейского полуострова. Он был построен в 2001 году, когда страной управлял Ким Чен Ир. Свое название получил от трех принципов объединения Корейского полуострова, которые выдвинул основатель народной республики Ким Ир Сен.