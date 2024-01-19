В Индонезии отметили, что министр обороны страны лидирует среди кандидатов в президенты

По данным опроса Indikator Politik, Прабово Субианто имеет поддержку 45,8% респондентов

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто лидирует среди кандидатов в президенты страны в преддверии выборов, которые пройдут 14 февраля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного индонезийский исследовательским центром Indikator Politik.

По данным опроса, проведенного с 30 декабря 2023 года по 6 января 2024 года, Прабово Субианто и идущий с ним в паре претендент на пост вице-президента сын действующего главы государства Джоко Видодо - Гибран Ракабуминг Рака - имеют поддержку 45,8% респондентов.

Следом с большим отставанием идут бывший губернатор Джакарты Басведан Анис в паре с лидером Партии национального пробуждения Мухаймином Искандаром, которых поддерживают 25,5% респондентов. Бывший губернатор провинции Центральная Ява, представитель правящей Индонезийской демократической партии борьбы Ганджар Праново и идущий с ним в паре министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Мохаммад Махфуд имеют поддержку на уровне 23%. Еще 5,8% респондентов не определились с тем, за кого они проголосуют.

Несмотря на большой отрыв от конкурентов, Прабово Субианто не имеет поддержки 50%, необходимой для победы на выборах в первом туре. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более половины всех голосов, 26 июня пройдет второй тур выборов.

В вопросах внешней политики Прабово Субианто и Ганджар Праново выступают за сохранение курса действующего президента, предполагающего развитие отношений с США и Китаем в равной степени. Нынешний министр обороны также выступает за ограничение экспорта природных ресурсов и развитие местной промышленности для укрепления экономики Индонезии и ее "переговорных возможностей".