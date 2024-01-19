Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным и Си Цзиньпином

Экс-президент США отметил, что "хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие"

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с лидерами ряда стран, обладающих ядерным оружием, в частности с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я поладил с Путиным. Знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин", - отметил Трамп в эфире телеканала Fox News, говоря о том, что, если бы он был президентом США, Россия бы не начала спецоперацию на Украине. Бывший хозяин Белого дома добавил, что также проводил переговоры с Си Цзиньпином. "У меня [с ним сложились] прекрасные отношения", - подчеркнул он.

"Хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", - продолжил Трамп. Он считает, что если бы ранее на выборах президента США победила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, США бы уже вступили в ядерную войну с КНДР и ее лидером Ким Чен Ыном. "Я тоже с ним ладил. Никому не приходилось с ним разговаривать, кроме меня, и я не только разговаривал с ним, я с ним прекрасно поладил", - добавил Трамп.

В ноябре состоятся выборы президента США. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.