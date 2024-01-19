В Грузии ждут извинений Зеленского и Санду за слова о пытках Саакашвили

Председатель парламента страны Шалва Папуашвили отметил, что "многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом"

ТБИЛИСИ, 19 января. /ТАСС/. Власти Грузии ждут извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду, а также некоторых европейских стран, которые не раз критиковали их якобы за ненадлежащее обращение с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Совета Европы в четверг опубликовал доклад, в котором отмечались удовлетворительные условия содержания Саакашвили в частной тбилисской клинике "Вивамед".

"Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинял Грузию в пытках Саакашвили, узнали, что врала президент Санду, когда обвиняла Грузию в пытках Саакашвили. Мы узнали, что лгали и европарламентарии, которые обвиняли Грузию в пытках Саакашвили, - сказал Папуашвили. - Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом, так как зря обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Мы об этом узнали и поэтому ждем, что эти люди извинятся, однако это иногда менее ожидаемо".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится до сих пор.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе неоднократно заявлял, что состояние здоровье Саакашвили в последнее время улучшилось, но он будет возвращен в тюрьму только тогда, когда клиника "Вивамед" даст соответствующую рекомендацию.