В МИД КНР заявили о поддержке бесперебойных каналов связи с Украиной

Официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что у нее нет информации для распространения об организации возможного разговора лидеров двух стран

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Пекин сохраняет свободные каналы связи с Киевом, Китай и Украина обсуждают интересующие их вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать намерение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы организовать телефонный разговор между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Китай и Украина всегда поддерживали бесперебойные каналы связи и обменивались мнениями по вопросам, представляющим общий интерес", - отметила Мао Нин. Она добавила, что у нее нет информации для распространения об организации возможного разговора лидеров двух стран.

Ранее Кулеба заявил в интервью Bloomberg Television о желании организовать телефонный разговор Зеленского с Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин 26 апреля 2023 года провел первую и единственную с начала специальной военной операции России на Украине телефонную беседу с Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта.

МИД КНР 24 февраля 2023 года опубликовал документ из 12 пунктов с изложением позиции Пекина по политическому урегулированию кризиса на Украине. В нем Китай назвал переговоры единственным путем для урегулирования кризиса на Украине и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Кроме того, КНР призвала не подливать масла в огонь, не допускать дальнейшей эскалации и выхода кризиса на Украине из-под контроля, а также способствовать разрядке ситуации до полного прекращения огня и боевых действий.

В документе сказано, что суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть гарантированы. Китай также призывает отказаться от менталитета холодной войны, противостоять блоковой конфронтации и принимать во внимание разумные интересы и озабоченности в области безопасности всех стран. Также подчеркивается, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.