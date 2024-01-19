Медведчук заявил, что Зеленский возглавил геноцид украинского народа ради интересов Запада

Лидер движения "Другая Украина" отметил, что украинцам запретили вспоминать, кто они и на каком языке говорят

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский продал украинский народ на пушечное мясо для интересов НАТО, а земли своей страны отдал под полигон для испытания западного оружия, возглавив таким образом настоящий геноцид. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Зеленский возглавил геноцид украинского народа во имя интересов западной элиты. Он продал свой народ на пушечное мясо НАТО, а землю Украины - под полигон натовского оружия", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он подчеркнул, что украинцам запретили вспоминать, кто они, на каком языке говорят, какой веры были их предки, в какой культуре они выросли. На деньги Запада, отметил Медведчук, Зеленский пытается создать образ украинца - ярого ненавистника России. Он подчеркнул, что нынешние власти Украины выполняют приказ западной элиты, обслуживая очередной "крестовый поход против России". "Из Украины путем информационных технологий создали анти-Россию, фактически натравили на Россию", - написал Медведчук.

Политик считает, что в ближайшее время в украинском обществе следует ждать перелома. Зеленскому, отмечает он, несмотря на миллиардные вливания, не удалось зомбировать большинство украинцев - его презирают как уклонисты, так и солдаты. "Спасение украинского народа состоит в том, чтобы повернуть оружие против Зеленского. Нужно спасать свой народ и отбирать проданную Зеленским землю. Иного пути для украинцев просто нет. Их гонят на убой, их землю очищают от них, за их кровь команда Зеленского получает сверхприбыли", - написал Медведчук.

При этом он полагает, что Зеленский вскоре станет не нужен и своим западным кураторам - он не достиг обещанного результата, теперь его "можно будет списать за ненадобностью".