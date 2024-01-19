В Белоруссии заявили, что противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу

Противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу - министр обороны Белоруссии.

Обновленная Военная доктрина Белоруссии может служить основой для урегулирования ситуации в Европе - министр обороны республики.

Белоруссия готова возобновить диалог с членами НАТО при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении Минска - Минобороны.

Военная доктрина Белоруссии предполагает применение войск республики вместе с союзниками в случае "коалиционной войны" - министр обороны.

Новая Военная доктрина Белоруссии определяет действия Минска при вооруженной агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству - Минобороны.

Военная доктрина Белоруссии определит возможность участия Минска в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций - Минобороны.

Военная доктрина Белоруссии рассматривает размещение в стране ядерного оружия как вынужденную меру стратегического сдерживания - Минобороны.

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