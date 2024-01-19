Глава Минобороны ФРГ отказался "идти ва-банк" из-за Украины

Это обусловлено тем, что Берлину необходимо думать о собственной безопасности, отметил Борис Писториус

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Германия не может идти ва-банк в вопросе поставок вооружений Украине, поскольку ей необходимо думать о собственной безопасности. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Der Tagesspiegel.

Комментируя запрос о поставке Украине большего числа танков, поступивший от представителей его собственной коалиции, Писториус отметил, что Германия должна помнить и о своей безопасности. "Мы не можем идти ва-банк, как требуют некоторые, иначе мы сами окажемся беззащитными", - заявил он.

Говоря о требованиях передать Киеву дальнобойные ракеты Tаurus, министр указал, что при каждом решении о поставках власти ФРГ "взвешивают, какое влияние они окажут или как они изменят роль" Германии в украинском конфликте. Поэтому поставки Tаurus, по словам Писториуса, до сих пор "не были вариантом" для Берлина. Он также отметил, что ни один партнер Украины "не поставляет ей ничего подобного".

В среду Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных наносить удары по целям на территории РФ. Против поставок Taurus проголосовали 485 парламентариев, за - 178 (из них 176 - члены фракции ХДС/ХСС).

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.