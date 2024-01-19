МВД Финляндии хочет предотвратить экспорт гражданских боеприпасов в Россию

По данным МВД, цель таких мер - "предотвратить, в частности, экспорт компонентов патронов в Россию в соответствии с решением ЕС о санкциях"

ХЕЛЬСИНКИ, 19 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Финляндии разработало проект закона о разрешительных требованиях (лицензии) для экспорта гражданских боеприпасов, чтобы предотвратить их продажу в Россию.

Как сообщается в заявлении МВД, цель таких мер - "предотвратить, в частности, экспорт компонентов патронов в Россию в соответствии с решением ЕС о санкциях". Если документ вступит в силу, для экспорта гражданских боеприпасов, в том числе патронов, необходимо будет получить лицензию от МВД.

Решение Совета ЕС от 2014 года запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанного с ним оборудования в Россию. В июне 2023 года совет внес поправки в регламент, чтобы ввести новые меры по предотвращению обхода санкций, введенных против России.

Ожидается, что изменения в законодательство будут внесены до конца 2024 года.