Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет

Роб Бауэр указал на необходимость "разработать систему, позволяющую призывать больше людей на службу"

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. НАТО следует готовиться к войне с Россией в ближайшие два десятилетия. Об этом заявил журналистам председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр по итогам проходившего 17-18 января заседания начальников генеральных штабов стран - членов альянса и Швеции, информирует The Daily Telegraph.

"Мы должны осознать, что тот факт, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся, - отметил Бауэр. - И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией". По его словам, блоку "нужно быть более готовым ко всему спектру [угроз]". "Следует также разработать систему, позволяющую призывать больше людей на службу, если дело дойдет до войны", - подчеркнул он.

Подготовка к конфликту, как указал глава военного комитета НАТО, требует также создание "возможности опереться на промышленную базу, способную достаточно быстро производить оружие и боеприпасы".