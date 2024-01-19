В ООН назвали весьма вероятным, что в Газе совершается геноцид

Спецдокладчик по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе отметила, что в регионе было использовано запрещенное оружие, которое не должно применяться в густонаселенных районах

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе считает весьма вероятным, что в секторе Газа совершается геноцид.

"Я решительно поддерживаю решение ЮАР добиваться превентивных мер [в Международном суде ООН], потому что я считаю весьма вероятным, что в Газе совершается геноцид, - отметила она в интервью испанской газете El País. - Посмотрите на результат трех месяцев бомбардировок. Было использовано запрещенное оружие, которое не должно применяться в густонаселенных районах, таких как Газа".

Отвечая на вопрос о том, может ли иметь успех иск ЮАР против Израиля, Альбанезе сказала: "Технически я бы сказал да, потому что они призывают к временным мерам, включая прекращение огня". "Затем суду придется потратить время на анализ корреляции между намерениями геноцида, которые ЮАР уже полностью задокументировала, и убийствами, разрушениями и страданиями, - подчеркнула она. - Но есть и политические факторы".

"Мы люди, и на нас влияет среда, в которой мы живем, - считает Альбанезе. - Судьи не поедут в Газу и не отправят следователей. И версия, которая продолжает распространяться и усиливаться на Западе, заключается в том, что действия Израиля являются самообороной".

Иск в Международный суд ООН в Гааге был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила на слушаниях снять дело с рассмотрения. Глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе.