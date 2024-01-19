На переговорах по Сирии в Астане обсудят урегулирование в стране и гуманитарную ситуацию

В предварительную повестку дня также включены вопросы развития региональной обстановки вокруг страны, сообщила пресс-служба МИД Казахстана

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Участники международной встречи по Сирии в Астане, которая состоится 24-25 января, обсудят комплексное урегулирование в республике и гуманитарную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В предварительную повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии", - говорится в сообщении.