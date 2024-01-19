США намерены обслуживать и ремонтировать корабли ВМС на японских верфях

Для этого создали специальный совет, сообщил американский посол в Токио Рам Эмануэль

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Вашингтон намерен обслуживать и ремонтировать американские военные корабли на японских верфях, для чего был создан специальный совет. Об этом сообщил американский посол в Токио Рам Эмануэль.

"Чтобы идти в ногу с изменениями и проблемами в регионе, США необходимо быть достаточно смелыми и достаточно быстрыми. Сегодня мы создали новый совет по судоремонту в Японии, чтобы объединить нашу оборонную промышленность и воспользоваться японским опытом судостроения. Сохранение постоянного присутствия и боевой готовности кораблей ВМС США укрепляет американо-японский альянс и наше совместное сдерживание", - написал он в X (ранее Twitter).

Как отмечает агентство Reuters, решение США связано с растущим числом военных кораблей на вооружении у КНР. Согласно отчету Пентагона, Китай располагает порядка 370 кораблями и подводными лодками.

Кроме того, использование японских верфей позволит сократить нагрузку на американские верфи, а также уменьшит время, необходимое на ремонт и обслуживание, из-за более удобной логистики. К примеру, японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries управляет коммерческими верфями в Иокогаме по соседству с крупнейшей в регионе военно-морской базой США Йокосука. Там находится основное место базирования Седьмого флота американских ВМС.