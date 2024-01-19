Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

Премьер-министр отметил, что у страны должна быть конституция, которая сделает ее "более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях"

ЕРЕВАН, 19 января. /ТАСС/. Республика Армения нуждается в новой конституции, этот вопрос должен стать предметом широкого обсуждения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сотрудниками министерства юстиции.

"В ходе одной-двух рабочих бесед с министром юстиции я зафиксировал, что, по моему мнению, а также по мнению ряда коллег, и высказываю это мнение для того, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, Республике Армения нужна новая конституция, не конституционные поправки, а новая конституция" - сказал он.

"Республика Армения должна иметь конституцию, принятую народом Республики Армения по результатам голосования, которая не должна вызывать сомнений. Это также важный акцент, связанный с легитимностью", - сказал он.

По его словам, Армения должна иметь конституцию, которая сделает ее "более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях". Пашинян отметил, что окружающий мир меняется с очень большой скоростью, поэтому важно ответить на вопрос о том, как Армения видит свою безопасность и пути ее обеспечения. Он добавил, что, по его мнению, стратегическое видение будущего должно состоять в том, что Армения является "суверенным, правовым, демократическим и социальным государством".

Пашинян добавил, что необходимо зафиксировать международно признанную территорию и границы Армении. Премьер также отметил роль Конституционного суда в обеспечении безопасности страны. Он указал, что считает наиболее подходящей для Армении существующую сейчас парламентскую форму правления.

Пашинян в то же время не обозначил каких-либо сроков разработки и перехода к новой конституции.