МИД Ирана выразил сожаление относительно позиции ЛАГ в связи с обстрелом Эрбиля

По словам главы ведомства Насера Канани Чафи, страна надеется на то, что Лига использует свои возможности, чтобы остановить "нападения на сектор Газа и геноцид палестинского народа со стороны сионистского режима"

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи выразил сожаление относительно заявления министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ), опубликованного по итогам экстренного заседания Совета ЛАГ в связи с иранским обстрелом административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Действия исламской республики были основаны на законном праве страны противостоять террористическим элементам в Эрбиле, связанным с сионистским режимом (Израиль - прим. ТАСС), которые угрожали национальной безопасности Ирана и его граждан. Исламская Республика Иран не будет никогда колебаться в сдерживающей борьбе с источниками угроз в адрес нацбезопасности государства", - заявил Канани Чафи. Он выразил надежду на то, что иракское правительство будет полностью выполнять взятые на себя обязательства согласно соглашению по безопасности, подписанному между двумя странами в прошлом году.

По его словам, "Иран надеется на то, что Лига арабских государств использует свои возможности на политической, правовой и международной аренах, чтобы остановить жестокие нападения на сектор Газа и геноцид палестинского народа со стороны сионистского режима".

17 января ЛАГ заявила, что не считает удовлетворительными представленные иранской стороной объяснения по поводу ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по Эрбилю, а саму атаку охарактеризовали как "вопиющую агрессию против суверенитета Ирака" и "грубое нарушение принципов добрососедства и международного права".

В ночь на 16 января КСИР атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана". Указывается также, что в результате атаки "был уничтожен главный шпионский штаб "Моссада" (израильская разведка - прим. ТАСС) в Иракском Курдистане".