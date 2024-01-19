Пашинян считает, что заявления Алиева создают напряженность во всем регионе

Премьер-министр Армении отметил необходимость соответствующего реагирования и действий международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе

ЕРЕВАН, 19 января. /ТАСС/. Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева противоречат переговорной логике и создают напряженность во всем регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спецпредставителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной.

"Премьер-министр коснулся ситуации безопасности на Южном Кавказе, последних событий в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и мирного процесса <...>. Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе. В этом контексте премьер-министр подчеркнул необходимость соответствующего реагирования и действий международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Ранее Алиев сообщил, что азербайджанская армия не собирается покидать территории, которые заняла в результате боевых столкновений с армянскими вооруженными силами в 2021 и 2022 годах, а также заявил о необходимости открыть Зангезурский коридор через территорию Армении для связи основной части страны с Нахичеванью. Пашинян назвал данные заявления серьезным ударом по переговорному процессу о мире.