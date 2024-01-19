Молдавия обвинила миротворцев РФ в нарушениях в ходе учений в Приднестровье

Кишинев утверждает, что учения проводились на миротворческих постах вне пунктов дислокации с применением боевого оружия и техники

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Молдавская сторона утверждает, что российские миротворцы допустили нарушения в ходе учений в разделительной Зоне безопасности приднестровского конфликта. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Бюро по реинтеграции по итогам заседания Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (ОКК).

"Молдавская делегация призвала провести расследование этих нарушений, а также разработать новые правила проведения учений, чтобы исключить неправомерные действия <...>, ссылаясь на учения, проведенные военным контингентом миротворческих сил Российской Федерации 22 декабря 2023 года", - говорится в сообщении бюро.

Ведомство опубликовало заявление молдавской делегации в ОКК, в котором утверждается, что учения проводились на миротворческих постах вне пунктов дислокации с применением боевого оружия и техники. Обеспокоенность молдавской стороны также вызвало применение российскими военными беспилотников, которые, по данным Кишинева, не были заявлены в качестве вооружения воинского контингента. Кроме того, представителей РФ и Приднестровья обвинили в блокировании выезда группы военных наблюдателей для документирования нарушений.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского противостояния после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию конфликта в Приднестровье. Это позволило остановить боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина с 2015 года перекрыла пути их снабжения по своей территории.

Кишинев не только настаивает на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены.