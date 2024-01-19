Лукашенко назвал достаточной выстроенную в Белоруссии систему защиты страны

Министр обороны республики Виктор Хренин ранее также заявил, что в республике "готовы защищать свою страну всеми силами и средствами"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Система обеспечения безопасности государства в Белоруссии построена и в настоящее время является достаточной. Об этом во время общения с работниками автопредприятия "Белджи" заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Мир дорого стоит. За него надо платить. Но вы можете не переживать. Мы никогда, наш народ и государство, не были так защищены, как сейчас. Система выстроена, есть вооруженные силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно", - приводит его слова агентство БелТА.

Ранее в пятницу в ходе брифинга о проекте обновленной Военной доктрины Белоруссии министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что в республике "готовы защищать свою страну всеми силами и средствами". Он отметил, что в Белоруссии продолжат планомерно развивать и строить военную организацию, готовить государственные органы к обороне, учить граждан защищать свое отечество, а представителей государственной вертикали - принимать решения и управлять процессами обеспечения безопасности как в мирное, так и военное время. Также предполагается реализовывать наряду с вооруженной защитой широкий спектр невоенных мер.