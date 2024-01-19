ЦАХАЛ заявил о задержании 37 подозреваемых в терроризме в ходе операции в Тулькарме

Силовики обыскали около 1 тыс. зданий и допросили сотни подозреваемых, сообщили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении длившейся более 45 часов масштабной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. По данным военных, во время нее были задержаны 37 разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

"Спустя 45 часов завершилась масштабная контртеррористическая операция в лагере Тулькарм. Силовики обыскали около 1 тыс. зданий и допросили сотни подозреваемых, из них были задержаны 37 разыскиваемых лиц, некоторые из которых были высокопоставленными активистами террористической структуры Тулькарма", - говорится в сообщении.

"В ходе операции инженерные подразделения обнаружили десятки зарядов, заложенных под дорогами с целью нанести вред военным. Военнослужащие обнаружили и уничтожили более 400 взрывных устройств, конфисковали 27 единиц оружия и большое количество военной техники, уничтожили 5 лабораторий по производству взрывчатых веществ и 4 наблюдательных пункта, - указали в пресс-службе. - В рамках операции летательный аппарат [армии Израиля] уничтожил отряд из четырех террористов, которые стреляли и бросали взрывчатку в военнослужащих".

"В начале операции в среду в результате обстрела со стороны террористов был тяжело ранен военнослужащий. Солдаты позднее в ходе операции добрались до террористов, [ранивших военнослужащего], некоторых из них убили в бою, а некоторых задержали", - сказано в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.