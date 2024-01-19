Nikkei: Япония и НАТО намерены создать линию связи для обсуждения вопросов безопасности

По данным издания, механизм поможет оперативно реагировать на такие угрозы, как кибератаки и распространение дезинформации

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Япония и НАТО ведут переговоры о создании защищенной выделенной линии связи для быстрого обмена конфиденциальной информацией, имеющей отношение к вопросам безопасности. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на японские правительственные источники.

Как отмечается, механизм поможет оперативно реагировать на такие угрозы, как кибератаки и распространение дезинформации. Скорее всего, стороны внедрят систему аналогичную той, что сейчас используют члены НАТО. Точные сроки запуска линии связи пока не определены.

Токио и Брюссель в настоящее время вынуждены обменивать конфиденциальной информацией при личных контактах. Это затрудняет координацию и может привести к серьезным последствиям в случае возникновения какого-либо кризиса, требующего немедленной реакции. Вместе с тем, как отмечает издание, переговоры о создании линии связи могут столкнуться с рядом трудностей в случае, если кто-то из членов НАТО будет с этим не согласен из-за нежелания обострять отношения с Китаем.

В последние годы Япония активно расширяет сотрудничество с НАТО. Премьер-министр Фумио Кисида уже дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.

НАТО в 2023 году стала активно обсуждать вопрос об открытии в Токио своего постоянного представительства. Его предполагалось сделать центром активности альянса в Азии. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, однако согласия на этот счет добиться не удалось. По данным газеты Nikkei, важнейшую роль при этом сыграла позиция Франции: она предпочла не провоцировать Китай, который резко выступал против открытия офиса НАТО в Японии.