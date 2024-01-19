Италия выразила готовность направить миротворцев в Газу

Это возможно в случае, если ООН организует там миссию

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Власти Италии готовы направить контингент в сектор Газа, если ООН примет решение организовать в анклаве миротворческую миссию. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

"Если в Газе на переходном этапе потребуется миротворческая миссия, мы готовы направить наших солдат вместе с ООН в качестве миротворцев", - сказал он, выступая в эфире радиостанции Radio24. Министр напомнил, что в настоящее время более тысячи итальянских военнослужащих находятся в составе Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

В ноябре 2023 года Таяни на полях заседания глав МИД стран ЕС допустил возможность создания миссии ООН по примеру ЮНИФИЛ для поддержания мира между Палестиной и Израилем на переходном этапе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.