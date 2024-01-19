Глава Минобороны ФРГ назвал маловероятным угрозу нападения со стороны России

Подобное может произойти не раньше, чем через 5-8 лет, отметил Борис Писториус

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Военные эксперты ФРГ считают приписываемую РФ угрозу нападения на страны Запада маловероятной сейчас, с их точки зрения, подобное якобы может произойти не раньше, чем через 5-8 лет. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Der Tagesspiegel.

Отвечая на вопрос, насколько велика вероятность нападения со стороны РФ, министр заявил, что считает такой сценарий "маловероятным". "Наши эксперты исходят из того, что потребуется от 5 до 8 лет, прежде чем это станет возможным", - пояснил Писториус. Он добавил, что Германия снова столкнулась с ситуацией "военной угрозы в Европе, которой не было уже 30 лет", поэтому германские военные "анализируют как вероятные, так и сопряженные с высокими рисками сценарии" развития событий в регионе.

Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на секретный документ Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), что германские военные рассматривают сценарий, согласно которому Россия якобы может спровоцировать искусственный конфликт в районе Сувалкского коридора, чтобы вторгнуться на территорию стран НАТО. В этом случае, как пишет издание, НАТО к лету 2025 года отправит 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг. В ответ на запрос Bild в Минобороны ФРГ заявили, что рассмотрение "различных сценариев, даже крайне маловероятных, является частью повседневного военного дела".

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области и Гродненской области (Белоруссия). В случае его блокировки Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.