Спецслужба Молдавии обвинила РФ в попытке подорвать отношения между Кишиневом и Киевом

Служба утверждает, что располагает данными, якобы свидетельствующими "о дезинформационных и манипуляционных кампаниях, направленных на дестабилизацию общества"

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обвинила Россию якобы в проведении информационной кампании с целью подорвать дипломатические отношения между Кишиневом и Киевом.

В опубликованном заявлении утверждается, что служба располагает данными, якобы свидетельствующими "о дезинформационных и манипуляционных кампаниях, направленных на дестабилизацию общества", "нанесение ущерба отношениям между Молдавией и Украиной". "Подобные действия являются частью набора инструментов гибридной войны, которую Российская Федерация ведет против Республики Молдова", - говорится в сообщении.

В 2023 году СИБ Молдавии возглавил эксперт проектов Фонда Сороса Александр Мустяца, который также работал в информационном центре НАТО в Кишиневе.