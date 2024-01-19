Токаев заявил, что геополитическая турбулентность подрывает глобальную безопасность

Президент Казахстана отметил, что "еще есть время для выражения доброй воли, еще есть пространство для ведения переговоров"

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Текущая геополитическая турбулентность в мире подрывает глобальную безопасность и приводит к экономическим трудностям. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Ватикане с Папой Римским Франциском.

"Действительно, нынешняя геополитическая турбулентность подрывает всю глобальную архитектуру безопасности, вызывая огромные человеческие страдания и экономические трудности. Казахстан как ответственное государство вносит значительный практический вклад в поддержание глобального мира и безопасности. Мы участвуем в миротворческих миссиях ООН в различных горячих точках мира", - цитирует главу государства его пресс-служба.

В свою очередь понтифик поблагодарил казахстанского лидера за вклад в дело обеспечения мира и согласия.

"Полностью разделяя ваши устремления, убежден в том, что мы, несмотря на все наши различия, должны объединиться для продвижения идей мира, постоянного диалога между культурами и религиями, развития на благо людей всех вероисповеданий. Еще есть время для выражения доброй воли, еще есть пространство для ведения переговоров, еще есть возможность для проявления мудрости", - отметил Токаев, обращаясь к Папе Римскому.

Он также напомнил, что полиэтнический и поликонфессиональный Казахстан, исторически расположенный на перекрестке цивилизаций, стал родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии.

"Нам удалось сформировать собственную модель мира и национального диалога, основанную на принципе "единство в многообразии". В нашей стране люди разных религий могут совершать молитвы в своих храмах. Защита права на свободу вероисповедания - неотъемлемая часть моего политического курса", - подчеркнул президент Казахстана.