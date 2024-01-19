Экс-глава Мюнхенской конференции сомневается, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО

Как отметил Вольфганг Ишингер, в альянсе по-прежнему нет единства по вопросу ее членства

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО в краткосрочной перспективе, поскольку в альянсе по-прежнему нет единства по вопросу ее членства. Такое мнение выразил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший германский дипломат Вольфганг Ишингер на мероприятии Deciding Your Tomorrow, трансляция которого опубликована на YouTube канале фонда Виктора Пинчука.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне, Ишингер заявил, что у него "нет оптимистичных ожиданий" на этот счет. "Даже если большинство из нас <...> согласится, что допуск Украину в НАТО - это хорошая идея, то я боюсь, что найдется один, два, три страны-участницы из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: "нет, по крайней мере не сейчас", - пояснил экс-дипломат. По мнению Ишингера, текущие трудности со вступлением в альянс Швеции в очередной раз доказали, что попасть в НАТО - это непростая задача, даже для страны, которая не находится в состоянии войны.

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила 9 ноября, что США настаивают на том, что Украину следует принять в НАТО, однако признают возможность этого лишь при наличии согласия всех стран - членов альянса. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вступление Украины в НАТО во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. По словам министра, "западные инструкторы сотнями работают непосредственно на земле, показывают украинцам, как стреляет поставляемое оружие".