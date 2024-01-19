В Нидерландах сообщили о гибели голландского ребенка при атаке Ирана на Ирак

И.о. министра иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот также вызвала иранского посла в Гааге

ГААГА, 19 января. /ТАСС/. Голландский ребенок, которому было меньше одного года, погиб в результате ракетного удара Ирана по иракскому городу Эрбиль. Об этом сообщила в X и.о. министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

"Сегодня я провела разговор с моим иранским коллегой для получения разъяснений относительно гибели голландского ребенка, которому было меньше года, в результате удара Ирана по Эрбилю, - написала она. - Я также вызвала иранского посла в Гааге".

И.о. министра осудила атаку и выразила соболезнования родственникам погибшего ребенка и других жертв из числа гражданского населения. Нидерланды оказывают всю необходимую "консульскую поддержку семье в этот сложный период", добавила Слот.

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана на севере Ирака. Согласно заявлению иранских военных, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты на территории Ирана". Указывается также, что в результате атаки был уничтожен "главный шпионский штаб" израильской службы разведки "Моссад" в Иракском Курдистане.