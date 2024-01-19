19 января, 12:04,
обновлено 19 января, 12:49
Военная операция на Украине

Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских боевиков в Харькове

© Александр Бурмистров/ Александр Макаров/ ТАСС

Пьер Леви проследовал в министерство без комментариев для прессы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в МИД РФ, передает корреспондент ТАСС.

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Дипломат был вызван во внешнеполитическое ведомство в связи с уничтожением Вооруженными силами (ВС) РФ французских наемников в Харькове.

Он проследовал в здание и позже покинул его без комментариев для прессы.

Дипломат пробыл в министерстве порядка 45 минут.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. 

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