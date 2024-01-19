Bloomberg: ЕС начал обсуждение новых санкций против России

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков.
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Его намерены одобрить к 24 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По его информации, возможные санкции обсуждались в среду на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ.