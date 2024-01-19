Израильские танки нанесли удары по объектам сирийской армии в ответ на обстрел из Сирии

Сирены воздушной тревоги сработали в южной части Голанских высот, заявили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам сирийских военных в ответ на осуществленные в четверг со стороны Сирии запуски снарядов по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ночь на пятницу в ответ на запуски снарядов в направлении Голанских высот танки ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам, принадлежащим сирийской армии", - говорится в сообщении. Вечером 18 января израильская армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в южной части Голанских высот.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял Закон о Голанских высотах, в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.