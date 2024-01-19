Армия Израиля сообщила об ответных ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе назвали продолжающуюся террористическую деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушением резолюции 1701 Совбеза ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые ответные удары по военным объектам и ракетным позициям шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ракетным площадкам, военным и террористическим объектам "Хезболлах" в районе села Рамья на юге Ливана", - говорится в сообщении. "Утром в районе городов Хула и Кфаркела [на юге Ливана] ЦАХАЛ нанес удары с использованием истребителей, минометных систем и танков по наблюдательным постам и террористическим объектам "Хезболлах", - продолжили в пресс-службе.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль являются нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. ЦАХАЛ будет продолжать защищать израильские границы от любой угрозы", - подчеркнули в пресс-службе.