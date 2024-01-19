Италия привлечет больше военнослужащих для охраны правопорядка в городах

В 2024 году 6,8 тыс. солдат будут охранять важные объекты и железнодорожные вокзалы в рамках давно действующей операции "Безопасные улицы", рассказали в МВД страны

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Власти Италии решили увеличить число военнослужащих, которые в 2024 году будут участвовать в охране правопорядка на улицах страны. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики.

"В 2024 году в общей сложности 6,8 тыс. солдат будут задействованы совместно с силами правопорядка в охране важных объектов и железнодорожных вокзалов Рима, Милана, Неаполя, Турина, Болоньи, Флоренции, Бари и [других] главных городов Италии", - сказано в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным Министерства обороны Италии, военнослужащие участвуют в охране правопорядка в городах страны с 2008 года в рамках операции "Безопасные улицы". Как отметил итальянский министр инфраструктуры Маттео Сальвини, в этом году в ней будет участвовать на 1,4 тыс. больше военных, чем в минувшем. Он отдельно отметил, что 800 военных будут размещены на вокзалах основных итальянских городов.

Итальянские ведомства не поясняют, с чем связана необходимость увеличить число задействованных в охране правопорядка военных. МВД лишь отмечает, что "увеличение числа военнослужащих, которые привлекаются к операции, является признаком постоянной заботы правительства о безопасности граждан".