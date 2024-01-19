Парламент ФРГ утвердил законопроект об упрощении получения гражданства

Документ подразумевает, что люди, которые прожили в Германии несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами страны в упрощенном порядке

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Бундестаг утвердил законопроект об упрощении получения гражданства, предложенный ранее коалицией в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии. Об этом сообщило агентство DPA.

Три правящие партии утвердили законопроект еще летом. Он подразумевает, что все люди, которые уже прожили в стране несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как было до сих пор, получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в ФРГ, а в случае "особых интеграционных достижений" это будет возможно даже через три года. Кроме того, соискателям гражданства не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали. Действующие пока что правила подразумевают отказ от первого гражданства. Не сможет получить немецкий паспорт тот, кто совершил в прошлом преступления на почве расизма и антисемитизма.

За законопроект проголосовали 382 депутата, против высказались 234 парламентария. 23 человека воздержались.

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) критикуют инициативу кабмина. "Правительство обесценивает понятие гражданства", - заявил представитель ХДС/ХСС по внутриполитическим вопросам Александер Тром. В АдГ ранее называли этот законопроект "попыткой подорвать социальную систему и безопасность" Германии.

Глава МВД Нэнси Фезер со своей стороны, напротив, называла эти поправки "одним из самых важных проектов" действующего правительства. В понимании правящей коалиции, данный законопроект поможет обеспечить германский рынок труда новой рабочей силой. По словам Фезер, "экономика ФРГ в срочном порядке нуждается в этой реформе". "Законопроект отвечает требованиям сегодняшнего дня", - сказала она перед голосованием в Бундестаге.

По данным немецкого Института экономических исследований, в 2022 году коммерческие организации не смогли найти квалифицированных специалистов на 630 тыс. вакансий. В 2021 году этот показатель составлял 280 тыс. Если ФРГ не будет работать над привлечением иностранной рабочей силы, то через 12 лет экономике Германии будет не хватать 7 млн работников, указывают эксперты.