СМИ: Бельгия присоединится к операции по защите судов в Красном море

Речь идет об оборонительной операции, Бельгия не намерена участвовать в атаках на позиции хуситов, уточняет газета Le Soir

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Бельгия присоединится к операции европейских стран по защите судов в Красном море от ударов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщила газета Le Soir.

Издание подчеркнуло, что эту инициативу поддержал совет министров страны. Речь идет об оборонительной операции, Бельгия не намерена участвовать в атаках на позиции хуситов, добавила газета.

Накануне глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что королевство "обязано принять участие в операции", чтобы продемонстрировать "солидарность и приверженность союзникам" по ЕС. В свою очередь министр обороны Людивин Дедондер пояснила, что этот вопрос будет обсуждаться в правительстве в пятницу для "определения роли [Бельгии] в Красном море и позиции по инициативам, направленным на прекращение" конфликта в секторе Газа.

17 января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия, Германия и Франция собираются предложить другим странам Евросоюза создать военную миссию для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

Ранее газета Politico сообщила о том, что Евросоюз намерен направить в Красное море по меньшей мере три эсминца или фрегата с мощной системой ПВО в рамках военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства. Данная оперативная группа ВМС, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, будет, как ожидается, взаимодействовать с формированиями других стран, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений хуситов. При этом европейская миссия, согласно предложению Европейской службы внешних связей, будет опираться на проводимую под руководством Франции операцию по наблюдению в регионе (AGENOR).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.