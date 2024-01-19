Bloomberg: пять арабских стран предложили план урегулирования в Газе

Речь идет о Египте, Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, уточнило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Египет, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предложили план урегулирования ситуации вокруг сектора Газа при посредничестве США. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Израиль не верит в успех инициативы.

Восемь чиновников на условиях анонимности сообщили агентству, что госсекретарь США Энтони Блинкен передал предложения арабских стран Израилю в ходе турне по Ближнему Востоку в начале января. Согласно утверждению собеседников Bloomberg, хотя США играют посредническую роль, правительства этих арабских стран постоянно ведут прямые переговоры с Израилем.

Инициатива, по сведениям агентства, включает нормализацию отношений Саудовской Аравии и Израиля, к которой они готовились при посредничестве США до эскалации ближневосточного конфликта 7 октября 2023 года. Кроме того, арабские страны готовы предложить значительную финансовую помощь на восстановление сектора Газа. Однако они не хотят брать на себя большие финансовые обязательства без гарантий того, что Израиль не разрушит восстановленную инфраструктуру Палестины.

Пять арабских стран также предлагают провести обучение палестинских силовых структур, чтобы они могли эффективно обеспечивать безопасность. Вашингтон настаивает на том, чтобы сектор Газа контролировали сами палестинцы. В то же время Израиль настаивает на том, что именно еврейское государство должно контролировать безопасность в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан после завершения боев. Два неназванных чиновника в разговоре с агентством выразили мнение, что прогресс в вопросе урегулирования будет невозможен, пока правая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху остается у власти.