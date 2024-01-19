МИД Испании заявил, что палестины имеют право на свое государство

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что это "тесно переплетается" с безопасностью Израиля

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Палестинцы имеют право на независимое государство, их нельзя обрекать на постоянный статус беженцев. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая на форуме в Мадриде.

По его словам, "надежда палестинского народа называется палестинским государством", которое "тесно переплетается с безопасностью" Израиля. Министр отметил, что палестинцы не должны "быть обречены на то, чтобы навсегда стать народом беженцев, они имеют право на жизнеспособное, реалистичное государство".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.